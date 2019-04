PM convoca mais 600 policiais militares

A governadora Wilma de Faria assinou nesta sexta-feira (19) o termo de convocação de mais 600 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar realizado em 2006 para provimento de vagas para soldado. O edital de convocação será publicado neste sábado (20) no Diário Oficial do RN."Com a convocação destes novos militares, já teremos incorporado, durante nosso governo, mais de 3.000 homens na Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros", afirma a governadora Wilma de Faria.Desde o início do atual governo, 1.854 militares, entre oficiais e soldados, ingressaram na PM. Ao todo, no mesmo período, 2.425 novos policiais ingressaram na PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Norte, reforçando as forças de segurança do Estado.A Polícia Militar do Rio Grande do Norte tem atualmente um efetivo de 8.572 homens, dos quais 1.854 ingressaram na companhia na atual administração. Desde 2003, ingressaram nos quadros da Polícia Civil 471 novos policiais, sendo 35 delegados, 381 agentes e 55 escrivãs. Para o ano de 2009, está previsto a realização de um novo concurso para preenchimento de 437 vagas, sendo 68 para delegado, 262 para agentes e 107 para escrivãs.Mais informações e os nomes dos convocados podem ser encontrados neste link