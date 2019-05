Micarla de Sousa: “Não vou permitir guetos na minha administração” A prefeita eleita de Natal, que tomará posse logo mais às 17h, diz o que espera do seu secretariado.

Com a promessa de inovar à frente da Prefeitura de Natal, a prefeita eleita da cidade, Micarla de Sousa, que tomará posse nesta quinta-feira (1º), no Teatro Alberto Maranhão, declarou em entrevista à emissora de televisão da qual é proprietária que não vai permitir “guetos” na sua administração.



Micarla se referia ao que espera do seu secretariado. Um grupo, segundo ela, formado por pessoas que tem uma visão “diferente do mundo” e poderão cumprir as metas da sua gestão.



“Espero contar com todos, meus secretários e os próprios servidores, para reconstruir essa cidade. Essas pessoas, que foram escolhidas por mim e cinco delas indicadas por partidos aliados, estão demonstrando uma vontade imensa de trabalhar pela cidade e eu vou cobrá-las”.