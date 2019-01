Número de mortos em Santa Catarina sobe para 119

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou nesta sexta-feira (5) mais uma morte provocada pelos temporais que atingem, sobretudo, o litoral do estado.De acordo com informações do site do governo de Santa Catarina, o registro foi feito na cidade de Ascurra, no Vale do Itajaí, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da região.Até o momento, 119 óbitos foram registrados e 31 pessoas continuam desaparecidas. Além disso, há 32.946 desalojados e desabrigados na região.De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, não choveu nas últimas 12 horas na maioria dos municípios catarinenses. Apenas as cidades de Itajaí, Itapoá e Joinville registraram chuva fraca.Hoje a massa de ar mais frio e seco que está sobre Santa Catarina deve deixar o tempo firme, com presença de sol e algumas nuvens na região. Não há previsão de chuvas.

*Fonte: Agência Brasil