Diogo chega ao ABC e diz que não está de passagem

Júlio Pinheiro Diogo: promessa de gols para o ABC.

“O pessoal daqui pode até não saber, como parte das pessoas lá do sul e sudeste também não sabem, mas nós jogadores, que estamos acostumados a viajar bastante, sempre falamos do ABC como referência de um clube organizado e que tem uma excelente estrutura de trabalho. É um grande clube”, disse o ex-jogador do Flamengo.Após a disputa pela série B pelo Brasiliense, onde atuou em dez partidas e fez quatro gols após a sua chegada – em agosto de 2008 –, Diogo disse que chega ao ABC para “uma briga sadia pela vaga de titular” e para conquistar títulos.“Vamos disputar a Copa do Brasil, o campeonato estadual e a série B. A intenção é fazer um bom papel em todas as competições. Quero ser campeão, e vim aqui para isso. Não estou aqui de passagem”, afirmou o atleta.Tendo como principal característica a presença de área, o atleta afirma que ainda não está na melhor condição física devido às férias, mas que não irá demorar para estar apto a jogar. “Não estou acima do peso. Vou começar o trabalho com o professor Flávio (Paiva, preparador físico) e em uns 15 dias já devo estar 100%”, garantiu o atacante.