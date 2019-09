Rosy de Sousa promete priorizar projetos que irão atender aos usuários de drogas e idosos

Fotos: Assessoria Antes de agir, secretária quer tomar pé da situação da Semtas.

“Cerca de 16 mil pessoas passaram pelos nossos serviços, mas nenhuma se empregou. Não tiveram resultados substanciais”, explicou a titular da pasta.A secretária promete priorizar projetos que irão atender aos usuários de drogas e idosos. "O município não possui nenhuma casa que apóie essas pessoas".Sobre os recursos que devem fomentar os projetos, Rosy lembra que há um respaldo muito bom do governo Federal, através dos ministérios. “Não podemos depender só da prefeitura”, diz.Rosy de Sousa tomou posse da Semtas nesta segunda-feira (26), no Palácio Felipe Camarão, no prédio da Prefeitura de Natal.