Mundo Livre S/A faz show em Natal

Divulgação Banda pernambucana promete apresentar músicas inéditas.

O Mundo Livre, que acaba de retornar de uma turnê no exterior, vai tocar músicas do disco “Combat Samba” e também composições que estarão no próximo trabalho, ainda a ser gravado.A banda é formada por Fred Zero Quatro (cavaquinho, guitarra e voz); Fábio Malandragem (baixo); "Chefe" Tony Regalia (bateria); Bactéria Maresia (teclados, guitarra) e Marcelo Pianinho (percussão).

Baile Barulhinho Bom

Sancho Pub (rua Aristides Porpino Filho, 3163 - Ponta Negra)Sexta-feira (23)Mundo Livre (PE), Camarones Orquestra Guitarrística e DJ MagãoA partir das 22hOs ingressos custam R$ 12 (até meia-noite) e, após, R$ 15.