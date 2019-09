Consumidores veem na Petrobras modelo de responsabilidade social

A Petrobras é apontada como modelo de responsabilidade social, segundo o resultado do Monitor de Responsabilidade Social 2008 do instituto de pesquisa de mercado e opinião pública Market Analysis.A Companhia, citada como exemplo de cidadania corporativa nos últimos três anos, obteve 19,8% de aprovação distanciando-se cada vez mais do segundo melhor colocado. O estudo sobre expectativas e atitudes dos consumidores brasileiros sobre responsabilidade social corporativa é realizado todos os anos, desde 2000, com 805 entrevistados em nove capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Goiânia.A partir do estudo a Market Analysis desenvolve um relatório final que fornece percepções sobre as oportunidades e limitações existentes para uma efetiva atuação institucional na área de cidadania corporativa, avaliando a performance das diferentes iniciativas, estabelecendo comparações com as expectativas do público consumidor e identificando os resultados das estratégias de comunicação empresarial.Uma das tendências detectadas pela pesquisa é o fato da Petrobras ser percebida como modelo de responsabilidade social, principalmente, entre aqueles que entendem cidadania corporativa como conjunto de ações de sustentabilidade econômica e ambiental.Ao serem questionados sobre a atuação da Petrobras no cumprimento de suas responsabilidades sociais, cerca de seis em cada dez consumidores avaliaram o desempenho como entre os melhores ou acima da média, e essa vantagem está ancorada principalmente na atuação em projetos ambientais, seguido de patrocínios esportivos e culturais.O Monitor da Market Analysis lista as dez empresas mais bem ranqueadas em responsabilidade social no país. Entre as melhores avaliadas estão a Petrobras (19,8%), Coca-Cola (4,8%) e Vale (3,8%). Além do bom desempenho, a empresa obteve uma percepção mais homogênea nas diversas regiões do país em relação ao estudo anterior.

* Fonte: Petrobras