Obras de Nossa Senhora da Apresentação serão entregues em outubro

Fotos: Maiara Felipe Falta bomba na lagoa de captação do bairro Jardim Primavera.

O canteiro de obras do bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona Norte, está com os dias contados. Segundo o secretário municipal de Obras e Viação (Semov), Demétrio Torres, ela será concluída até outubro.



Orçadas em R$ 63 milhões (80% desse valor é oriundo do governo federal e o restante da prefeitura de Natal), a drenagem e pavimentação do bairro já usaram cerca de 50% dessa verba, conforme as informações do secretário.



Apesar dessa aplicação, apenas 27% das ruas estão drenadas. “Foi feita a pavimentação em 80% das ruas sem a drenagem”, esclareceu a prefeita Micarla de Sousa, que mandou suspender a pavimentação e só reiniciar quando a drenagem estiver completa.



Sobre a necessidade de quebrar as ruas para refazer a obra, a prefeita disse que será necessário em poucas localidades. Micarla percorreu vários trechos e solicitou às lideranças do bairro que entrassem em contato direto com Demétrio, caso as chuvas voltem e ocorra algum problema.



Na lagoa de captação do bairro Jardim Primavera, a população reclamava da ausência de uma bomba e das inundações no período das chuvas.



Desde a ocorrência da última chuva, na quinta-feira passada, a prefeita está percorrendo as áreas mais problemáticas. “Acho que quando é feita uma licitação deve ser solicitado material de qualidade”, observou Micarla.