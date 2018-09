Memorial Natal será inaugurado nesta sexta-feira

Vlademir Alexandre A exposição permanente ocupará o topo da torre

“Recolhemos mais de 1500 fragmentos e restauramos. É uma peça inusitada. Ninguém sabia de sua existência”, relata o chefe do Departamento de Patrimônio Cultural dos Bens Móveis e Imóveis da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), Hélio Oliveira, responsável pelo projeto expográfico.O Memorial Natal está instalado no alto da torre do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte.Durante a inauguração, sexta-feira, haverá os pronunciamentos do prefeito Carlos Eduardo e do presidente da Capitania das Artes, Dácio Galvão.De acordo com a Funcarte, a torre projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer inicialmente seria um restaurante, mas devido à carência memorial de Natal, a proposta foi modificada para a criação de um museu.O memorial é o primeiro museu multimídia do Nordeste e conta a história de Natal da pré-história até os dias atuais com detalhes.A exposição geral chama-se "Natal Cidade do Sol: sob o céu entre rios, dunas e mar", principalmente por sua localização. O topo da torre de 45 metros tem visão privilegiada da cidade.A estrutura do museu oferece um ambiente climatizado com assentos para observar toda a exposição, dois elevadores sociais e um de serviço, escada, box de vendas de lembrancinhas e banheiros.Quem visitar o museu seguirá um trajeto no qual poderá assistir sequencialmente sete documentários, cujas durações variam entre quinze e seis minutos.“O documento é desafiador. Falar em quinze minutos o que aconteceu em milênios é complicado”, avalia Hélio Oliveira.O documentário principal é o que dá nome a toda a exposição: "Natal Cidade do Sol: sob o céu entre rios, dunas e mar". Os outros seis são: "Crônistas e viajantes: olhar do outro"; "Contatos com outros povos"; "O olhar do natalense"; "Comunicação com outros lugares"; "Sobreviver na cidade" e "Casa dos homens, casas de Deus: espaços de vida e de morte".Além de todo o acervo documental, estarão disponíveis grandes painéis com textos e fotos explicando principalmente como se deu a formação natural da cidade: seu solo, sua fauna e flora, como também os primeiros testemunhos arqueológicos.Quatro totens, terminais de toque multimídia, abordarão os temas "Arqueologia: o espaço natural"; "Colônia: sobre origens e fundamentos de Natal"; "Séulo XIX: o despertar da cidade" e "Séculos XX e XXI: Natal na era das máquinas".