Pós-Carnatal: segunda-feira de lixo e trabalho no entorno do Machadão

Fotos: Ana Paula Oliveira Previsão da Urbana para limpeza total das áreas é de pelo menos uma semana.

Comerciante procura funcionário depois do Carnatal.

Cerca de 100 homens da Urbana e da empresa terceirizada Marquise se revezam na limpeza das áreas entre a Avenida Nascimento de Castro e Capitão Mor-gouveia, e Hermes da Fonseca e São José.O trabalho, que teve início às 7h, só deve terminar por completo daqui a uma semana. “Até as 15h desta segunda-feira deixaremos “o grosso” 80% limpo. Amanhã estaremos dando um repasse total nas avenidas”, diz o encarregado da Urbana, Lenildo Bandeira.“A previsão para a limpeza total das áreas dos camarotes é de pelo menos um mês, quando a estrutura for desmontada. O corredor é limpo. No entanto, fica muita sujeira por baixo dos camarotes”, diz Bandeira.O comerciante de Ipiranga José Guedes Ferreira, de 48 anos, estava nesta segunda-feira (8) no entorno do Machadão, onde montou um carrinho de cachorro quente, reclamando o desaparecimento de Edilson Lima de Oliveira, de 21 anos, seu funcionário.“Na última sexta-feira, quando houve a simulação de um ataque terrorista aqui no Machadão, ele surtou e saiu correndo. Não tivemos como contê-lo. De lá para cá, já fui ao Itep e delegacias, mas não obtive sucesso”, disse o comerciante, afirmando que hoje ainda deve ir ao Hospital Walfredo Gurgel e João Machado.