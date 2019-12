BB vai reduzir taxas de juros para capital de giro de empresas No crédito direcionado às empresas destacam-se as reduções de 1,658% ao mês para 1,576% na modalidade BB Giro Empresa Flex.

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira (3) que vai reduzir as taxas de juros para algumas linhas de crédito destinadas a pessoas jurídicas, na próxima quinta-feira (5).



O percentual médio de redução é de 4,6% e, de acordo com comunicado do BB, “a medida está alinhada com a estratégia do banco de repassar gradualmente a redução de custo de captação para os preços das operações de crédito”.



No crédito direcionado às empresas destacam-se as reduções de 1,658% ao mês para 1,576% na modalidade BB Giro Empresa Flex; dos atuais 1,768% para 1,685% tanto na Conta Garantida quanto no Finbens; e de 1,786% para 1,703% no Capital de Giro Pré, no Capital de Giro Pré-Exportação e no BB Giro Empresa Flex – Liberação Estruturada.



Todas elas são taxas referenciais, definidas de acordo com o relacionamento negocial do cliente com o BB, segundo a assessoria de imprensa do banco.