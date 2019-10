Resultados da segunda rodada do NBB Ministro Orlando Silva recebeu os campeões mundiais de basquete de 1959 para homenagem

Rio de Janeiro – A segunda rodada do Novo Basquete Brasil – Campeonato Nacional Masculino, teve os seguintes resultados: Universo/BRB 76 x 65 GRSA/Itabom/Bauru, em Brasília; Pinheiros 80 x 81 Pitágoras/Minas, em São Paulo; São José/Unimed/Vinac 91 x 109 Ciser/Araldite/Univille/Joinville, em São José dos Campos; Paulistano/Amil 87 x 96 Flamengo/Petrobras, em São Paulo; Winner/Limeira 75 x 72 Univates/Bira, em Limeira; Saldanha da Gama 84 x 72 Lupo/Araraquara, em Vitória; e CETAF/Garoto/UVV/PMVV 74 x 83 Vivo/Franca, em Vitória.



- Nós ainda estamos um pouco sem entrosamento. Precisamos trabalhar isso, porque este campeonato com certeza vai ser bem mais difícil que o do ano passado. No próximo jogo, vamos pegar outra pedreira, o Minas Tênis, em Belo Horizonte. Eles são favoritos, estão na final da Liga das Américas, mas nós sabemos que temos condições de jogar de igual para igual. Somos guerreiros - disse o ala Duda Machado, do Flamengo.



Com os resultados da segunda rodada, apenas quatro equipes seguem invictas e lideram a competição com 100% de aproveitamento (duas vitórias): Universo, Franca, Flamengo e Limeira. O ala/armador Marcelinho Machado, do Flamengo, é o cestinha com a média de 33.5 e 67 pontos no total. Em segundo lugar está o armador Manteiguinha, do Joinville com 30.0 (30).



Homenagem



O ministro do esporte, Orlando Silva, recebeu nesta sexta-feira em seu gabinete, em Brasília, os campeões mundiais de 1959: Edson Bispo, Jatyr Schall, Pedro Vicente (Pecente), Waldyr Boccardo e Wlamir Marques. Também estiveram no encontro o presidente da CBB, Gerasime Grego Bozikis, o presidente da FBBM, Carlos Alberto Galvão; o vice-presidente da FBBM, Carlos Roberto Fontenelle; e Saulo de Souza, filho do campeão mundial Carmo de Souza (Rosa Branca), que faleceu no mês de dezembro.