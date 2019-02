DEM emperra votação que permite empréstimo para construção de estradas

Arquivo Nominuto Getúlio Rego: "Ela não vai acontecer esse ano. Isso já está decidido."

O dinheiro, assegurado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, seria usado para a construção de 500 quilômetros de estradas, recuperação da malha viária em todo o Estado, construção da Via Metropolitana, do acesso ao aeroporto São Gonçalo do Amarante e a criação de vias de escoamento para as regiões produtivas.Como a votação só aconteceria se houvesse consenso entre as lideranças dos partidos, a decisão do deputado praticamente anula a autorização do empréstimo para esse ano. As atividades parlamentares se encerram somente dia 15, mas na prática esta quinta-feira (11) é o último dia para votação.“Ela não vai acontecer esse ano, isso já está decidido”, encerra Getúlio Rêgo, para quem o empréstimo, que considera o maior de toda a história do Rio Grande do Norte, merece maior discussão com a sociedade. Ele também reclama da falta de especificações das obras e diz que o momento é de cautela por conta da crise financeira global. “Quem vai garantir a nossa sustentabilidade?”Enviado há mais de quatro meses pelo Governo do Estado para a Assembléia Legislativa, o projeto sequer tramitou entre as Comissões de Finanças e Fiscalização e Constituição e Justiça – da qual Rego faz parte, para que entrasse na pauta das votações.“Essas Comissões não funcionam”, argumenta Fernando Mineiro (PT), um dos deputados da base aliada do governo que compareceram ontem ao café da manhã na residência oficial em que Wilma de Faria pediu, entre outras coisas, agilidade na votação da matéria.Para Mineiro, não aprovar a matéria seria um “contra-senso”, já que, ao contrário do que pensa Getúlio Rego, os investimentos trariam mais emprego, renda e infra-estrutura, necessários para enfrentar a nova ordem econômica.O presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria (PMN), que se comprometeu a agilizar o processo de tramitação, pediu maior colaboração a Getúlio Rego. De todos os partidos, o DEM foi o único contrário à votação.