Carlos Eduardo diz que Cosern teve rigor excessivo com Semov Ex-prefeito afirma que não foi informado por Damião Pita sobre contas atrasadas.

O ex-prefeito Carlos Eduardo acredita que a Cosern foi excessivamente rigorosa com a Semov quando cortou a energia da secretaria. O ex-gestor afirma que ex-secretário Damião Pita não o informou sobre os débitos e que corte foi uma surpreendente.



De acordo com Carlos Eduardo, as dívidas de secretarias com a Cosern ocorrem há vários anos em diversas administrações, mas que nunca houve um corte em uma pasta tão importante. Para ele, a empresa poderia ter tomado outra atitude. “Me surpreendeu esse rigor da Cosern. Eles nunca foram assim, mesmo após serem privatizadas, com tantas outras gestões que também atrasaram as contas”, disse.



Ainda segundo Carlos Eduardo, Damião Pita não teria o procurado para falar sobre o débito de R$ 1,5 milhão da Semov com a Cosern. No entanto, o ex-secretário afirmou que tinha procurado a secretaria de Planejamento para negociar o débito.



“Foi outra coisa que me surpreendeu. Eles cortaram a energia quando ainda estavam negociando a dívida”, declarou.



A energia da Semov foi cortada no dia 30 de dezembro do ano passado. Até o momento, as lagoas de captação, usina de asfalto e a sede da secretaria estão sem luz.



O secretário de Planejamento, Augusto Viveiros, já informou que a nova administração pretende renegociar a dívida o mais rápido possível.