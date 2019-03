Agronegócio e indústria impulsionam crescimento do PIB Rio Grande do Norte tem crescimento de 4,8% avaliado pelo IBGE nos anos de 2002 a 2006.

O Produto Interno Bruto (PIB) no Rio Grande do Norte cresceu 4,8% de 2002 a 2006, atingindo R$ 20,5 bilhões nesse período. O agronegócio, com destaque para o segmento da fruticultura, foi o setor que mais contribuiu para impulsionar a economia do estado.



Esses dados referentes ao crescimento do PIB no RN foram divulgados ontem (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa mostra ainda que as maiores cidades norte riograndenses, caso de Natal, Mossoró, São Gonçalo, Parnamirim e Areia Branca, representam 44% da população potiguar e concentram 58,9% do PIB estadual.



Os fatores que motivam o crescimento do PIB no estado estão relacionados ao agronegócio e ao desenvolvimento da indústria, colocando o Rio Grande do Norte em boas posições no ranking do PIB per capita, estando Guamaré na 3ª posição, motivada pela extração de petróleo no município.



Natal está no primeiro lugar do estado, com PIB de R$ 7,5 bilhões, correspondendo a 36,5% do total do Rio Grande do Norte, ocupando a 16ª colocação do Brasil entre as capitais com maior PIB.



Sobre o agronegócio, o IBGE credita em mais de 20% a participação na economia do Rio Grande do Norte. A fruticultura desponta como motivador do crescimento, através do cultivo do melão, com crescimento de 53% na sua produção.



A indústria também ocupa lugar privilegiado nos índices de crescimento do PIB estadual. Até 2006, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, o Rio Grande do Norte tinha 475.257 postos de empregos na indústria.



O setor de indústria de transformação em 2006 criou 8.300 postos de trabalho, um incremento de 14,81% em relação a 2005.