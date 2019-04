América é campeão estadual sub-17

Geraldo Miranda O time americano sub-17 campeão do estadual no JL

O primeiro tempo da partida começou lento e sem objetividade e sem maiores perigos para ambos os times, mas o panorama no segundo tempo mudou, e o Palmeiras, comandado pelo técnico Edson Alves, que precisava do resultado, abriu o marcador ao onze minutos com um gol do camisa 11, Francisco das Chagas.Após o gol do time alviverde das Rocas, o América partiu para cima a a disputa ficou mais movimentada. O empate saiu aos 18 minutos do segundo tempo, gol de cabeça marcapo por intermédio do zagueiro Pedro Gomes. O jogo então passou a ficar mais faltoso e com o time das Rocas pecando nas finalizações.A aos 49 minutos a partida foi encerrada decretando a vitória e o título do time alvirrubro, onde os jogadores vibraram muito com o coordenador das categorias de base o ex-jogador, Carlos Moura, que comemora o seu segundo título conquistado pela categoria infantil do clube.“É um orgulho pra todos nós do América ver estes garotos mostrando o seu valor. Em 2008 nós perdemos somente o título juvenil, mas conquistamos mais dois e vamos trabalhar em 2009 para que possamos comemorar os três”, explica o coordenador.A premiação foi feita pelo presidente da FNF, José Vanildo, e vice-prefeito Paulinho Freire, que entregou as taça de campeão Coronel Veiga e os prêmios de artilheiro ,que ficou com Tiquinho do Palmeiras, e goleiro menos vazado que ficou com Luiz Felipe também do time das Rocas.