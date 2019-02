Mossoró homenageia sua padroeira Santa Luzia é saudada em programação durante todo o sábado (13).

A religiosidade e a fé serão marcadas durante todo sábado (13) em Mossoró pelos festejos à Santa Luzia. Começou o ciclo de missas que irão acontecer até o final da tarde, quando comecará a procissão.



Milhares de fiéis e peregrinos vindos de outras regiões farão o percursos que inclui as avenidas Dix-sept Rosado, Dix-neuf Rosado e as ruas Marechal Deodoro, Rodrigues Alves, Melo Franco, avenida Augusto Severo, ruas Santos Dumont, Idalino de Oliveira, com chegada na praça Vigário Antônio Joaquim.



Após os cortejos acontecerá a celebração eucarística, com benção do Santíssimo Sacramento e descerramento das bandeiras. O encerramento será com abraço da paz.



História

A história da devoção dos mossoroenses à santa de Siracusa Luzia vem desde o surgimento do município. Aliás, ela está próxima à da criação da cidade que chega até a se tornar quase uma só.



No início do século XVIII, a atual Mossoró se resumia a poucos hectares de terra denominada Fazenda de Santa Luzia, que pertencia à freguesia de Apodi, no município do Assú. Na época, o proprietário da fazenda, sargento-mor Antônio de Souza Machado, português que residia em Russas (CE), requereu autorização para erguer uma capela em homenagem à Virgem de Siracusa.



A construção do templo religioso era o pagamento de uma promessa de sua esposa, Rosa Fernandes, à Santa Luzia. A diocese autorizou, sob a condição de que o templo fosse construído em pedra e cal e houvesse um patrimônio em terras doado pelo português.



Assim, em janeiro de 1773, a capela estava pronta, construída no local onde hoje se encontra a Catedral de Santa Luzia, mas sem a imagem da santa. Em 1779, Rosa Fernandes trouxe de Portugal uma imagem de Santa Luzia, em madeira, adquirida pelo valor de 25$600, que até hoje é conduzida nas procissões e peregrinações.



Ao redor da capela surgiu a localidade denominada Santa Luzia. Até o ano de 1842, a região pertencia à freguesia de Apodi. Foi quando a resolução 87, de 27 de outubro do mesmo ano, criou a freguesia de Mossoró. Pela lei provincial 246, de 15 de março de 1852, o povoado foi alçado à categoria de município, desmembrando-se do Assú.



A partir daí, Mossoró passou a se desenvolver em torno da capela, que posteriormente foi elevada à catedral. Pelo fato de a história do município estar diretamente ligada à construção da capela em homenagem à santa, os mossoroenses deram à Santa Luzia o título de padroeira da cidade.



Programação do encerramento da Festa de Santa Luzia 2008

5h30 - Missa na Catedral de Santa Luzia

7h - Missa na Catedral de Santa Luzia

8h30 - Missa na Catedral de Santa Luzia

10h - Missa solene da festa

13h - Missa na Catedral de Santa Luzia

15h - Missa na Catedral de Santa Luzia

17h - Saída da procissão