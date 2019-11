Defesa Civil alerta para fortes chuvas no RN nesta segunda e terça A presença de áreas de instabilidade forma nuvens carregadas que mantém as pancadas de chuva no estado.

Brasília - A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Amazonas, Acre, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná, Espírito Santo e Distrito Federal.



Nesta segunda (02) e terça-feira (03/02), a presença de áreas de instabilidade forma nuvens carregadas que mantém as pancadas de chuva no centro-sul e oeste do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Pará, no Acre, no Amazonas, em Rondônia, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Alerta-se que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas.



Entre esta segunda-feira (02) e quarta-feira (04), a presença de áreas de instabilidade forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva em São Paulo, em boa parte de Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal.



Alerta-se que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas, especialmente, no Triângulo Mineiro, oeste e centro-sul de Minas Gerais.



Até quarta-feira (04), a presença de áreas de instabilidade tropicais mantém as condições de pancadas de chuva no Tocantins e no Mato Grosso. Persiste o alerta de que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas.



A Secretaria Nacional de Defesa Civil recomenda orientar a população para evitar áreas de alagamentos e para o risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Além disso, evitar trafegar em ruas sujeitas a alagamentos localizados, e também lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes.



Com a divulgação de alertas, a Sedec pretende evitar a perda de vidas, danos ao patrimônio e ao meio ambiente e também incentivar a adoção de medidas preventivas pela população, governos estaduais e municipais. Os alertas preventivos emitidos para os Estados do MS, GO, MT, BA, PE, SP, TO e DF foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos(Cptec). Os demais alertas tiveram como base as informações do Cptec e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Fonte: Defesa Civil