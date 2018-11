Modelo das Medidas Provisórias dá sinal de exaustão, analisa presidente do STF

David Freire Ministro Gilmar Mendes vê MPs como "um tema sensível e delicado para o Congresso".

Ele conversou com a imprensa antes da abertura do 25º Encontro Nacional dos Juízes Federais. O presidente do STF preferiu não se aprofundar em comentários à decisão do presidente do Senado Federal, senador Garibaldi Filho (PMDB) em devolver ao Executivo a Medida Provisória 446 , que concede anistia geral às entidades filantrópicas. “Não posso emitir opinião sobre isso porque essa matéria poderia ser judicializada”, alegou o presidente do STFMesmo assim, Gilmar Mendes afirmou que “é importante que Executivo e Congresso encontrem uma forma adequada de regular esse tema”. “O modelo das Medidas Provisórias dá sinal de exaustão”, analisou.Essa Medida Provisória começou a causar polêmica desde que foi baixada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, encontrou resistência nos partidos aliados. A MP 446 determina a renovação automática do certificado de funcionamento das entidades filantrópicas.