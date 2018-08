A Femurn é um instrumento político muito forte, ressalta Hermano Morais

Elpídio Júnior Hermano reconhece a importância da Femurn, que é “uma instituição com grande representatividade”.

Presidente do Diretório Municipal do PMDB, Hermano reconhece a importância da Femurn, que é “uma instituição com grande representatividade”.A eleição está marcada só para janeiro deixa uma boa margem de tempo para os partidos se articularem e segundo o vereador, o assunto será discutido em reunião da legenda ainda sem data marcada para acontecer.“Estamos aguardando a convocação do presidente estadual, o deputado Henrique Alves”, afirma.Mesmo sem definição sobre a entrada do PMDN na disputa pela presidência da entidade, Hermano ressalta “é um instrumento político muito forte por congregar muitos prefeitos”.