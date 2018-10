PM prende suspeito de passar drogas a presos na delegacia das Quintas Segundo informações da Polícia Militar, agente da DP percebeu movimentação estranha e acionou os PMs.

Um homem foi preso no começo da noite deste sábado (22) depois de pular o muro que cerca o prédio do 7º Distrito Policial, nas Quintas.



Segundo informações do chefe de operações da Polícia Militar, major Alarico Azevedo, o agente que estava de plantão na delegacia percebeu uma movimentação estranha nos fundos do prédio e resolveu checar quando viu uma pessoa tentando fugir.



Uma equipe da PM foi acionada e se deslocou até o local onde prendeu o suspeito naquela região. Houve disparos de arma de fogo, mas o que se pensava ser uma tentativa de fuga da delegacia era na realidade pessoas tentando passar drogas aos presos da DP.



*Atualizada às 18h40 para acréscimo de Informações