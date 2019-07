Para Enildo Alves, decretar calamidade na Saúde foi atitude lamentável de Wilma de Faria

Gabriela Duarte Enildo Alves: "um erro não justifica o outro."

96 FM

, o vereador Enildo Alves (PSB), e agora líder da Prefeitura na Câmara Municipal, lamentou a atitude da governadora Wilma de Faria, também do PSB, em decretar calamidade pública na Saúde.“É ruim a governadora, depois de seis anos, decretar calamidade na Saúde. É lamentável”, disse, depois de elogiar a mesma atitude da prefeita Micarla de Sousa (PV), justificando que esta assumiu recentemente e encontrou “o caos” deixado pelo ex-prefeito, Carlos Eduardo.O ex-secretário de Saúde aproveitou para criticar a gestão de Aparecida França (PC do B), que o substituiu na pasta em 2003, e disse que em sua época a administração conseguiu “navegar bem”.Sobre a relação tumultuada entre a Prefeitura e a Câmara Municipal da gestão anterior, o vereador disse que Carlos Eduardo errou por não respeitar os três poderes, apoiar a Operação Impacto e “esnobar” a Justiça, referindo-se a transferência da conta da prefeitura para o Banco do Brasil.Quando questionado sobre a mesma transferência realizada pela Câmara, Enildo Alves limitou-se a dizer que “um erro não justifica o outro.”O líder da bancada da prefeita também falou sobre a boa expectativa que tem em relação à votação da reforma administrativa, que acontece a partir do dia 20. Ele já contabilizou 14 votos a favor, o necessário para que seja aprovada. Mas ele espera conquistar mais apoio dia 19, quando a prefeita se reúne com toda a bancada para apresentar o projeto.“Muitos vereadores que estão na oposição também podem votar a favor em alguns pontos. A Câmara nunca teve esse negócio de ir de acordo com o partido.”Confira a entrevista completa concedida aodesta terça-feira (13).