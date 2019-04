Acusado de crimes é morto nas Quintas Ronaldo Félix já cumpriu pena por estupro e tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi morto com três tiros.

Dois homens armados em uma motocicleta executaram a tiros o ex-presidiário Ronaldo Félix na tarde da terça-feira (22), nas Quintas, zona Oeste de Natal.



De acordo com informações da polícia, Ronaldo já cumpriu pena por estupro e tinha um mandado de prisão aberto.



O assassinato aconteceu às 17h40, na rua Luiz Sampaio, que fica por trás do hospital da Liga Norte-rio-grandense de Câncer.



A vítima foi atingida por três tiros, que acertaram as costas e a cabeça. Ronaldo morreu no local e os acusados do crime fugiram sem deixar pistas. O caso será investigado pela 7ª Delegacia de Polícia, nas Quintas, Zona Oeste.