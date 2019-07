Governo quer agilizar concessões ambientais para prosseguir com o Pró-Transporte

A governadora Wilma de Faria determinou a criação de um grupo técnico de trabalho composto por secretários do Estado e Município para agilizar a concessão das licenças ambientais e trâmites burocráticos para dar prosseguimento ao projeto do Pró-Transporte.O investimento total é de R$ 72,8 milhões, sendo R$ 7,8 milhões da Prefeitura para custeio das desapropriações.O projeto promove melhorias no tráfego da Zona Norte a partir da implantação de estações de transferência intermunicipais, estações de trem, bicicletários, ciclovias, cancelas eletrônicas, passarelas, terminais de ônibus e opcionais, viadutos, duplicação de avenidas e prolongamento de outras, além de melhoria da acessibilidade e sinalização da avenida Doutor João Medeiros Filho.Durante a reunião com Micarla de Sousa, na tarde dessa segunda-feira (12), a governadora pediu prioridade para a construção de três passarelas, situadas às avenidas Tomaz Landim, Felizardo Moura e outra na Estação das Mangueiras, além da pavimentação de trecho da avenida Moema Tinoco à BR-101, interligando a Ponte de Todos Newton Navarro. De acordo com a governadora, mais de 300 mil pessoas serão beneficiadas com as obras. Os recursos estão assegurados.‘‘Tanto o acesso à BR-101 como o viaduto precisam de licenças ambientais concedidas pela prefeitura, que estamos aguardando há mais de um ano para concluir as obras. Conversamos agora com a prefeita e toda sua equipe para a gente agilizar a conclusão do projeto’’, afirmou Wilma de Faria.O início das obras do Pró-Transporte foi anunciada em julho de 2006 e a conclusão foi estimada em 24 meses. A obra representa investimentos para financiar a infra-estrutura voltada aos transportes públicos de passageiros, prioritariamente em áreas de baixa renda, com vistas à melhoria do conforto e segurança nos terminais e pontos de parada, melhoria da acessibilidade dos usuários ao sistema, além de aumentar a velocidade comercial – fatores que contribuem na eficiência do sistema e na redução de custos.

* Fonte Assecom