Potiguar (M) 3 x 2 América: fim de jogo

FIM DE JOGO



46 minutos - Árbitro avisa que jogo vai até os 49 minutos. (Fim de jogo no Marizão, Real 1 x 2 Santa Cruz)



43 minutos - Paulão, do Potiguar de Mossoró, é expulso de campo.



42 minutos - Dois gols animam o América e os jogadores ganham ânimo extra para buscar o empate fora de casa e com um jogador a menos.



40 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Tiago Messias aproveita rebatida dentro da área e acerta um voleio para fazer o segundo gol.



32 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Carlinhos arriscou de fora da área e mandou um chutaço no canto direito de Paulo Renato para marcar o primeiro gol do América.



29 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO POTIGUAR!!! Fábio recebe pela direita em contra golpe rápido do "time macho". Ele invade a área e manda uma paulada no canto direito do goleiro Rodolfo.



23 minutos - Vaninho recebe bom passe, mas é marcado impedimento. Mesmo com lance parado, ele chuta bola no goleiro Rodolfo e é advertido com cartão amarelo. (No Marizão, Real 1 x 2 Santa Cruz)



20 minutos - GOOOOOOOOOOOO DO POTIGUAR!!! Vaninho recebe pela direita do ataque, invadiu a área e bateu forte no canto do goleiro Rodolfo.



17 minutos - Com resultado adverso e perdendo por 1 a 0, América se expõe aos contra-ataques do Potiguar.



14 minutos - Fábio Neves faz boa jogada, mas o goleiro Paulo Renato sai nos pés do jogador do América para fazer a defesa.



12 minutos - Cruzamento na área e a zaga do Potiguar desvia quase marcando gol contra.



10 minutos - Vaninho recebe livre e invade a área. Ele enfeita o lance e chuta em cima de Rodolfo.



8 minutos - América continua pressionado, mas ainda arrisca jogadas no ataque.



4 minutos - Potiguar aperta e Rodolfo se estica para impedir o segundo go do "time macho".



2 minutos - Cleisson chuta de fora da área e Paulo Renato faz a defesa com tranquilidade.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Fábio Neves arrisca de fora da área e a bola quase surpreende o goleiro Paulo Renato, que no reflexo põe para escanteio.



45 minutos - América arrisca em lances de fora da área, mas a bola sai em tiro de meta. (Em Currais Novos, Potyguar 0 x 2 Baraúnas)



42 minutos - Quase o segundo gol do Potiguar. Lance envolvente pela direita e o goleiro Rodolfo tem trabalho para colocar para escanteio. (No Marizão, Real 1 x 1 Santa Cruz)



36 minutos - Atrás do placar e com um jogador a menos, o América tem uma tarefa difícil jogando fora de casa contra o Potiguar.



32 minutos - Marcão, do América, é expulso após agressão denunciada por um dos assistentes. (Em Currais Novos, Potyguar 0 x 1 Baraúnas)



28 minutos - Potiguar continua atacando em busca do segundo gol e o América responde querendo o empate.



25 minutos - Lance perigoso em ataque do América e o goleiro Paulo Renato sai da área para afastar o perigo e coloca a bola para linha lateral.



22 minutos - América procura não se abalar com o gol sofrido e saí em busca de jogadas para empatar o jogo ainda no primeiro tempo.



18 minutos - GOOOOOOOOOOOOOOL DO POTIGUAR!! Jogada feita por Vaninho pela esquerda. Ele cruzou e Helinho completou para o fundo do gol. (No Machadão, Alecrim 0 x 2 ASSU. No Iberezão, Santa Cruz 1 x 0 Real)



16 minutos - Potiguar e América procuram não se arriscar em jogadas mais avançadas.



12 minutos - Potiguar vem numa jogada fácil e consegue escanteio. Na cobrança, Tiago Messias afasta o perigo da área do América.



10 minutos - Levantamento na área do Potiguar e o goleiro Paulo Renato faz defesa com tranquilidade.



8 minutos - Potiguar e América se alternam nas subidas ao ataque. Por enquanto, as defesas estão melhores.



4 minutos - Potiguar responde de Helinho de fora da área para defesa de Rodolfo.



3 minutos - Falta a favor do América pela esquerda do ataque. Marcinho cobrou para dentro da área e o goleiro Paulo Renato faz a defesa.



2 minutos - Jogo bastante marcado e sem chance criada até o momento. (No Machadão, Alecrim 0 x 1 ASSU)



Potiguar de Mossoró e América se enfrentam no estádio Leonardo Nogueira, o Nogueirão, pela segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol.



A partida marca a estréia do Potiguar na competição. Já o América quer sua segunda vitória na competição tendo em vista que estreou bem derrotando o Macau por 2 a 0.