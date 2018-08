Wilma de Faria e Micarla de Sousa se encontram pela primeira vez depois da eleição

Vlademir Alexandre

No encontro, que ocorre às 16h na Seplan – Secretaria Estadual de Planejamento -, a pevista terá a missão de apagar as feridas deixadas pelas eleição municipal, em que Wilma de Faria apoiou a deputada federal Fátima Bezerra (PT), e tentar manter a boa comunicação entre a Prefeitura e o Estado.Wilma de Faria foi fundamental para a primeira vitória política de Micarla, em 2004, quando indicou o nome dela para compor a chapa com o então candidato a prefeito Carlos Eduardo (PSB).Um ano depois da vitória, Micarla, que era do PP, se desentendeu com Carlos Eduardo, abandonou a vice-prefeitura, filiou-se ao PV e se elegeu, em 2006, deputada estadual.Em outubro deste ano, a pevista derrotou, usando o suporte financeiro do DEM, Prefeitura, Estado e Governo Federal. Agora, dizendo que vai adaptar as administrações dos governos dos tucanos José Serra (SP) e Aécio Neves (MG), Micarla se afasta ainda mais dos governos Wilma e Lula.A opção pelo “outro lado”, entretanto, pode custar politicamente à administração da pevista, sob forma de diminuição de investimentos na capital potiguar. É por isso que ela evitou o confronto direto com Wilma e Lula durante as eleições, afirmando que foi eleitora dos dois. E é por isso também que ela solicitou a audiência de hoje e disse que “esperava” ser recebida pelo presidente.