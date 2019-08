Currais Novos: Geraldo Gomes e Milena Galvão comemoram volta para Prefeitura com passeata

Assessoria Geraldo e Milena comemoram volta à Prefeitura.

No entanto, nesta sexta-feira (23), o juiz Roberto Guedes, do Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE), foi o responsável pela recondução dos dois ao comando de Currais Novos. O magistrado acatou a ação cautelar impetrada pela defesa do prefeito cassado que suspendeu a sentença.A festa em Currais Novos começou por volta das 21h. O deputado estadual Ezequiel Ferreira participou da passeata pelas ruas da cidade. A concentração foi em frente à prefeitura. Muitos discursos marcaram o momento.O prefeito em exercício o presidente da Câmara Municipal, João Neto declarou : “o mandato volta agora aos seus legítimos detentores, Geraldo e Milena”.Ezequiel Ferreira usou um tom mais provocativo aos adversários do prefeito. “Os que agora querem tirar Geraldo e Milena da prefeitura, sempre perderam pra nós no voto”.A vice prefeita reempossada ressaltou: “tanto eu quanto Geraldo saímos de cabeça erguida pela porta da frente da prefeitura e da mesma forma estamos voltando”. Ela agradeceu a solidariedade prestada pelos senadores José Agripino, Rosalba Ciarline e Garibaldi Filho e pelo deputado Robinson Faria.Encerrando Geraldo Gomes visivelmente emocionado afirmou que voltava a prefeitura de Currais Novos com a mesma firmeza que a deixou há dois dias.