MP acata solicitação de Micarla de Sousa e aceita contratação de cooperativas médicas Procurador geral do município, Bruno Macedo, foi informado da decisão do MP em reunião com a Promotoria da Saúde na manhã desta quarta-feira (28).

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Norte acatou a proposta da prefeita Micarla de Sousa e decidiu aceitar a contratação das cooperativas médicas, diante do impasse para solucionar a crise na saúde de Natal.



O procurador geral do município de Natal, Bruno Macedo, foi informado da decisão do MP em reunião com a Promotoria da Saúde na manhã desta quarta-feira. Serão renovados os contratos com a Cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Norte (Coopmed) e com a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do RN (Coopanest).



Bruno Macedo declarou que o acordo entre a Coopmed e a Prefeitura do Natal, ainda em vigor, será renovado no próximo mês de março. Já a vigência contratual com a Coopanest encerrou-se em 31 de dezembro do ano passado. “Neste último caso, a celebração de um novo acordo com os anestesiologistas ocorrerá a partir de agora não mais através do Governo do Estado, mas pela prefeitura até a próxima sexta-feira”, explicou o procurador geral, ressaltando a exclusão dos 14 profissionais desta especialidade que já são lotados no executivo municipal das contratações.



Ao Governo do Estado caberá o repasse de 60% do valor a ser pago a estes profissionais, como contrapartida pelos pacientes que a capital recebe de outros municípios. O procurador geral informou também que para aceitar a proposta da prefeita Micarla de Sousa, o Ministério Público exige do município a obrigação de arrendar um hospital privado para realização de cirurgias eletivas, além da realização de um concurso público nacional. “Só que o setor público não é atrativo para a classe médica, que reclama muito do valor dos salários que recebe”, lembrou Bruno Macedo.



Sugestão



A chefe do executivo municipal havia sugerido a contratação das cooperativas há 16 dias em reunião com a governadora Wilma de Faria. O procurador explicou que para o MP as cooperativas médicas tinham entre seus associados profissionais que eram também dos quadros da Prefeitura do Natal. “Os promotores alegavam que estes médicos não cumpriam sua carga horária total no poder público, pois estariam atuando em suas atividades privadas”, revelou o procurador geral de Natal.



A partir daí criou-se o impasse na saúde da cidade. O Ministério Público não aceitava a renovação do contrato com as cooperativas médicas e alegava ainda a formação de um cartel por parte destes profissionais.



O cancelamento do contrato com a Coopanest, que possui 120 cooperados, acabou por gerar um grande problema para a rede pública de saúde municipal. “Resolver a situação de caos que se encontra nossa saúde e evitar o sofrimento da população que não consegue ser bem atendida é minha prioridade”, destacou a prefeita.



Fonte: Prefeitura de Natal