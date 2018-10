ANP e órgãos ambientais estão trabalhando em conjunto Segundo o superintendente de Promoção de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Paulo Alexandre, qualquer área licitada precisa de licença ambiental.

Dentre as ações de preservação ambiental realizadas pela Agência Nacional de Petróleo(ANP), a parceria com órgãos ambientais está em destaque.



Segundo o superintendente de Promoção de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Paulo Alexandre todas as áreas exploradas precisam de licença ambiental. A ANP está sempre recorrendo aos blocos ambientais, como o Ibama.



“Esse casamento entre exploração e meio ambiente está bem equacionado”, disse Paulo Alexandre, sobre as iniciativas para preservação ambiental.