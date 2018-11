Analistas mantêm estimativa de inflação para 2008 e 2009 IPCA tem projeção de 6,39% para este ano e de 5,2% em 2009.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central mantiveram em 6,39% a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para este ano e em 5,20% no próximo. O IPCA mede a inflação oficial.



No mercado paulista, o Índice de Preços ao Consumidor, medido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) da Universidade de São Paulo (USP) passou de 6,56% para 6,55% neste ano e foi mantido em 4,72% em 2009.



Quanto aos preços administrados por contrato, a expectativa permanece em 3,70% em 2008 e caiu de 5,38% para 5,33% no próximo ano. Esse indicador regula os valores cobrados por serviços monitorados (combustíveis, energia elétrica, telefonia, medicamentos, água, educação, saneamento, transporte urbano coletivo e outros).



Para o mercado atacadista, a projeção do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu de 10,97% para 10,90%, neste ano, e foi reduzida de 5,80% para 5,75% em 2009. A estimativa para o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) caiu de 11,07% para 10,92%, neste ano, e caiu de 6% para 5,95%, em 2009.



Os dados foram divulgados no boletim Focus, publicação baseada em pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado sobre os principais indicadores da economia.