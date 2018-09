Polícia investiga fugas de delegacias em Parnamirim e em Alexandria Os delegados Vanderley Alves Pereira e Inácio Rodrigues Lima Neto, respectivamente, vão apurar os casos.

O delegado geral de Polícia Civil (Degepol), Ben–Hur Cirino de Medeiros, determinou que dois delegados apurem fugas ocorridas em delegacias de Parnamirim e Alexandria do ano passado para cá. As designações foram publicadas na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE).



O delegado Vanderley Alves Pereira vai apurar “os fatos constantes do memorando n° 61/07 da 1ª DP de Parnamirim”. Esse memorando relata uma fuga de presos ocorrida na delegacia no dia 26 de abril do ano passado.



Já o delegado Inácio Rodrigues Lima Neto,terá que “instaurar e concluir, no prazo legal, o inquérito policial para apurar os fatos constantes do ofício n° 824/2008-CG”. Esse documento trata da fuga de um preso ocorrida na 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Alexandria, em 18 de setembro deste ano.