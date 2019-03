Detento foge da Penitenciária Estadual de Alcaçuz

O preso Valdglay do Nascimento fugiu da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, no começo da tarde desta quinta-feira (18). A fuga dele aconteceu depois que agentes penitenciários de Alcaçuz encontraram explosivos em uma das celas durante uma revista de rotina e encaminharam cinco detentos à área da secretaria.



Enquanto um dos presos era ouvido, os outros que estavam do lado de fora sem assistência policial deram cobertura a Valdglay do Nascimento, que fugiu pelo telhado da penitenciária. O comandante do Policiamento no Interior, coronel Franciso Canindé Freitas, revelou que os detentos se aproveitaram de um descuido e ajudaram o companheiro na fuga. “Eles conseguiram subir nos ombros para que ele escalasse. Depois, os policiais chegaram ao local e recolheram os presos”, disse.



Após terem conhecimento da fuga, os policiais militares começaram buscas pela região e acionaram o helicóptero Potiguar 1, da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), que esteve sobrevoando o local, pois existe a suspeita que o detento ainda esteja escondido no matagal.



O diretor do presídio Ailson Dantas, explicou que a diligência continua até o momento. O coordenador de administração penitenciária, Capitão José Deques, explicou que o preso pode estar em um povoado vizinho ao presídio.



*Matéria atualizada às 14h55 para correção e atualização de informações