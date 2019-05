Vendas da Petrobras Distribuidora aumentam 11,3% Alta se deveu a desempenho positivo da economia nos primeiros sete meses de 2008.

O bom desempenho da economia brasileira, principalmente nos primeiros sete meses de 2008, fez com que a Petrobras Distribuidora (BR) fechasse o período de janeiro a novembro do ano passado com vendas 11,3% superior a de igual período de 2007, ganhando 0,7 ponto percentual de um mercado de comercialização de derivados onde ela já detinha mais de 34%.



“O ano de 2008 foi excelente para o mercado de combustíveis e, particularmente, para a BR. De janeiro a novembro, comparado com o mesmo período de 2007, houve um aumento nas vendas no varejo de 9,1% para o total do mercado. Mas nós, da BR, conseguimos crescer ainda mais: 11,3%. Isto significou um ganho de 0,7 ponto percentual de market share [participação no mercado]”, disse o presidente da distribuidora, José Eduardo Dutra, em entrevista à Agência Brasil.



No período, segundo Dutra, o mercado como um todo demandou 89 bilhões de litros de combustíveis líquidos – incluindo o etanol e o biodiesel –, mas sem levar em conta o coque, produtos asfalticos e o gás natural comercializados exclusivamente pela subsidiaria da Petrobras.



“É lógico que isso é conseqüência direta do crescimento da economia, que tem reflexos no mercado de combustíveis, incrementando a venda de gasolina e também a dos óleos diesel e combustível”, avaliou o presidente da distribuidora.



Dutra destacou o crescimento do consumo de óleo diesel “bem maior do que a inflação”. Segundo ele, as vendas do produto aumentaram 7,8%.