Márcia Maia: Participação de Wilma na eleição de Natal será fundamental

O papel da governadora Wilma de Faria (PSB) na eleição de Natal, em 2008, será fundamental. A afirmação é da deputada estadual Márcia Maia, filha e correligionária de Wilma, e foi dada diante do questionamento relativo às declarações do prefeito Carlos Eduardo (também do PSB) de que ele será o coordenador da sua sucessão, daqui a um ano.

Márcia evitou criar polêmica com o prefeito aliado, mas não deixou de expor seu ponto de vista. E foi enfática nesse sentido. Referindo-se à governadora como “a maior líder do partido”, emendou dizendo que a “sua (de Wilma) expressão política em Natal não pode, nem será desprezada”.

Nesta entrevista, Márcia Maia também analisa outros aspectos relativos à próxima eleição em Natal. Externa também sua opinião sobre as recentes divergências entre seu partido e o PT. Aponta, ainda, as principais ações do seu atual mandato.

Nominuto — Como o PSB está se preparando para a próxima eleição em Natal? O partido terá candidato próprio ou admite apoiar um candidato de uma sigla aliada?

Márcia Maia — A idéia do nosso partido é se fortalecer o máximo possível. Assim sendo, o nosso pensamento é ter candidaturas próprias em todos os municípios do Estado, inclusive em Natal. Isto, no entanto, não quer dizer que seremos radicais ou intransigentes no momento de definição das candidaturas. Se outros partidos possuírem candidatos em melhores condições que os possíveis candidatos do PSB e tiverem o compromisso de tocar um projeto administrativo semelhante ao nosso, não temos porque não sentar e procurar construir um entendimento. Agora, repito, a prioridade é naturalmente a candidatura própria. Temos interesse nisto.

NM — A senhora acredita que o deputado Rogério Marinho é o melhor nome do partido para ser o candidato a prefeito em 2008?

MM — Eu acho que o momento não é para a definição de nomes. A hora é mais propícia para a discussão de projetos que sejam relevantes para a cidade. É isto o que o PSB tem feito no momento. Estamos indo a todas as comunidades de Natal discutir com a população projetos que sejam interessantes para a cidade. Não resta dúvida, porém, que o deputado Rogério Marinho é um grande nome. Mas qualquer discussão relacionada a nomes no presente momento é precipitada.

NM — O prefeito Carlos Eduardo disse que será o condutor da sucessão em Natal. Essa posição está consolidada dentro do PSB? Qual será o papel da governadora no processo?

MM — Eu não quero polemizar sobre isso. O PSB é um partido democrático e todas as discussões relacionadas às eleições do próximo ano serão debatidas de maneira coletiva, num clima de muito diálogo e harmonia, como sempre ocorreu. No nosso partido, impera a democracia, com a participação de todos, inclusive da base, nas definições partidárias. A governadora Wilma de Faria, por ser a maior líder do nosso partido e indiscutivelmente a maior liderança política do Estado, também desempenhará papel fundamental. Sua experiência e sua expressão política na capital não podem nem serão desprezadas. Ela é peça fundamental neste processo.

NM — O que fazer para conciliar tantos pré-candidatos a prefeito de Natal dentro do mesmo sistema político? Que critérios vão nortear a escolha do candidato a ser apoiado pelo PSB?

NM — Há quem defenda uma divisão dos partidos aliados no primeiro turno e uma nova união no segundo. Qual a sua opinião sobre essa proposta?

MM — Eu acho que o ideal é que a coligação que elegeu o prefeito Carlos Eduardo e a governadora Wilma de Faria permaneça unida. Mas não vejo problema em termos mais de um candidato dentro do nosso sistema político. Nossa aliança é uma aliança democrática e todos os partidos, sem exceção, têm o direito de lançar seus candidatos. Digamos que nós estamos diante de um bom problema. Ruim seria se não tivéssemos candidaturas competitivas.

NM — Lideranças do PSB e do PT trocaram duras críticas durante a greve dos professores. A questão foi debatida nesta semana, inclusive com a participação da governadora. O que ficou acertado? O episódio foi totalmente superado ou foi firmada apenas uma trégua até 2008?

MM — Não há nenhum problema na relação entre o PT e o PSB. Alguma divergência que porventura tenha surgido durante a greve dos professores já foi totalmente superada. Os desentendimentos que existiram se deram no anseio de acertar. A nossa aliança com o PT é algo que tem sido muito bom para o Rio Grande do Norte e que ainda vai continuar por muito tempo. Só teremos um pouco mais de cuidado daqui para frente para dialogar cada vez mais, sobretudo antes da tomada de posições que possam gerar transtorno ou constrangimento para o governo e para a aliança.

NM — A senhora tem tido uma atuação parlamentar das mais intensas na atual legislatura. Que ações a senhora aponta como mais relevantes entre as desenvolvidas até agora?

MM — Nosso mandato foi outorgado pelo povo para trabalhar e é isto que estamos fazendo. Até o presente momento, já realizamos várias coisas importantes para o Rio Grande do Norte. É o caso da nossa luta para efetivar a Lei Maria da Penha, já com resultados concretos; para retomar os trabalhos Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente; e para implantar a Frente de Juventude e de Ensino Profissionalizante na Assembléia Legislativa. Além disso, também sugerimos ao Poder Executivo a criação de um programa de Incentivo à Participação Política das Mulheres; de um programa de qualificação profissional para pessoas com mais de 45 anos de idade; e de um programa itinerante de incentivo à leitura. Além de apresentarmos todos estes projetos, nós estamos trabalhando diariamente junto ao governo para vê-los funcionar ainda este ano. É isto o que a população espera da gente: propostas e resultados.

NM — Entre suas proposições, também está o Mandato Itinerante. A senhora pode explicar como funcionará o Mandato Itinerante?

NM — Outra proposta visa estimular a participação de mulheres na política. Como essa maior participação feminina pode ser efetivada?

MM — Nosso desejo é aproximar cada vez mais o mandato que exercemos da população. Nesse sentido, criamos um blog na internet, o qual atualizamos diariamente; um podcast, espécie de rádio virtual, que atualizamos semanalmente; e, brevemente, lançaremos o nosso site. Além disso, implantaremos, como você ressaltou, ainda neste mês, o projeto Mandato Itinerante, que consiste numa série de reuniões públicas que iremos fazer mensalmente, não na Assembléia, mas nas comunidades de Natal e do interior do Estado. Queremos ir a cada comunidade discutir com os seus moradores os problemas existentes e construir com eles alternativas para solucioná-los. Mandato é uma palavra de origem latina que significa "mãos dadas". E é exatamente isto o que queremos: caminhar de mãos dadas com a população.

MM — É fato que hoje os homens são maioria na política. Queremos corrigir esta distorção. As mulheres têm muito o que contribuir com a democracia. E para isto só precisam ser incentivadas. Os homens estão presentes em maior número na vida pública porque foram historicamente preparados para isto. O que pretendemos, agora, é qualificar as mulheres, prepará-las para que elas possam viver a sua cidadania de forma plena, participando por completo das discussões coletivas que lhe atingem. Fazendo isso, creio que, progressivamente, teremos um maior número de mulheres disputando e conquistando cargos eletivos.

NM — Hoje, as mulheres já não são mais conscientes de seu papel social? Já não se interessam mais por política?

MM — As mulheres estão, sim, mais conscientes do seu papel. No entanto, isso não tem se refletido nos cargos eletivos e de decisão. As mulheres ainda são minoria na política. Para você ter uma idéia, as mulheres ocupam apenas 8% das cadeiras da Câmara Federal, 14% das cadeiras do Senado e 11% das cadeiras das Assembléias Legislativas do País. Temos apenas três governadoras no país. Precisamos criar mecanismos que ampliem a presença feminina na política. A lei de cotas por si só não tem servido para atender este objetivo. Precisamos de estímulos mais consistentes. É o que estamos propondo.