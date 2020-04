Ney Júnior faz pronunciamento criticando PMDB nacional

Luana Ferreira Ney Jr.: oposição ao Governo Federal na Câmara Municipal.

“O PFL, hoje DEM, também já foi acusado de ser um partido que sempre procurava permanecer ao lado do Governo, mas atualmente o PMDB é que leva esse selo, e justamente de um importantíssimo ícone do partido”, declarou.Na opinião do vereador, o DEM é um partido que vem fazendo um grande papel na oposição ao Governo Federal, e a omissão do Palácio do Planalto em negar acusações de Jarbas Vasconcelos demonstram que o senador pernambucano não mentiu.“Interpreto que esse silêncio do poder Executivo vem confirmar as denúncias de Jarbas Vasconcelos. É muito estranho ninguém se manifestar sobre essas declarações”, disse o vereador do Natal.