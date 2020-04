George espera que Reforma seja debatida com antecedência

Elpídio Júnior George volta a cobrar discussão da Reforma Administrativa.

“Tomara que não aconteça o que aconteceu no inicio do ano com a convocação extraordinária onde recebemos os projetos poucos dias antes e não deu tempo para analisar com calma”, ressaltou George Câmara.Apesar de estar esperando que há quase um mês pelo envio do projeto, o parlamentar acredita que o mais importante é a discussão do conteúdo da matéria, tanto com a sociedade, quando com os próprios parlamentares.“Se a proposta está sendo devidamente debatida e discutida com os mais interessados, não vejo problema na demora. Mas defendo que ela seja previamente debatida e discutida. Claro, se o objetivo da prefeitura for dialogar sobre o melhor pra Natal com os parlamentares”, complementou.O vereador foi informado pela reportagem doque os parlamentares devem ser convocados no ínicio do mês de março para uma discussão sobre os projetos, e que a votação deve acontecer logo em seguida.“Até agora não sabia de nada. Toda semana aguardamos novidades, mas nada sobre reforma. Se está perto de ser discutida, ótimo! Mas que venha com antecedência”, enfatizou o parlamentar.