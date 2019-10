"Não é por ter informações de senadores que estou há tanto tempo como diretor do Senado"

Fotos: Vlademir Alexandre "O papel do diretor nada mais é do que colocar a casa para funcionar".

Fala-se que é por isso que Agaciel está há mais de 20 anos como diretor-geral do Senado, controlando por todo esse tempo o dinheiro que entra para o pagamento de despesas e investimentos na Casa. Ele nega. “Não é por ter privilégios de informações, ou informações escondidas dos senadores não. É pelo trabalho, porque a Casa funciona bem. Porque eu devo ter o melhor currículo entre os servidores e o apoio maciço dos colegas e dos senadores”, disse Agaciel em entrevista aoAgaciel, irmão do também economista e deputado federal João Maia (PR), destacou a atuação de Garibaldi Alves na presidência do Senado e a perspectiva de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Comentou ainda sobre corrupção e o desgaste da imagem do Poder Legislativo. Ele conversou com o portal na sexta-feira (4), após receber a Medalha do Mérito Governador Dinarte Mariz, concedida pelo Tribunal de Contas do Estado a personalidades que deram relevantes contribuições no campo cultural, político ou técnico-científico à sociedade norte-rio-grandense. Veja a entrevista:Não é isso. É porque eu devo ter o melhor currículo entre os servidores. Primeiro tem que ser servidor de carreira, e também ter liderança entre os colegas. Sempre que se faz pesquisas ou eleição, eu nunca obtenho menos que 80% dos votos dos servidores da Casa. Também praticamente todos os senadores apoiam o trabalho que eu faço, e não é porque eu conheça nada não. É porque a Casa funciona e funciona bem. O nosso Senado é considerado por organismos internacionais um dos três mais modernos do mundo. Então, não é por ter privilégios de informações, ou informações escondidas dos senadores não. É pelo trabalho. O papel do diretor nada mais é do que colocar a casa para funcionar, ou seja, tem que a luz estar acesa, tem que a TV funcionar, a parte gráfica funcionar, os computadores dos senadores funcionarem, o transporte que leva eles para o Senado funcionar... É esse papel simples que eu faço lá.Como disse, o diretor-geral é responsável por fazer a Casa funcionar. Essa coisa de dinheiro é meio fantasia. O Senado é uma Casa essencialmente colegiada, então todas as decisões partem do conselho de administração e depois pela mesa diretora da Casa. O problema maior não é o dinheiro nem sua aplicação, o problema é gastar de modo a promover a eficiência dos servidores, através de treinamento, e, ao mesmo tempo, garantir uma racionalização administrativa. Menos burocracia combinada com o aspecto tecnológico, que diz respeito a investimentos em equipamentos de última geração. Nós temos, por exemplo, a estrutura da TV Senado, sistema de comunicação que está no Brasil todo e tem sido modelo para os demais parlamentos da América Latina. Então, essa coisa de mexer com dinheiro é relativa. O diretor mexe realmente com dinheiro, porque é o ordenador de despesas, mas a iniciativa tem que ser aprovada por vários colegiados, e tem a homologação dos resultados dos processos licitatórios.Não passou de um grande engano. Depois, o juiz me deu uma certidão atestando que sequer eu havia sido indicado nos autos. Eu mostrei a certidão, mas o pessoal só mostrou a parte ruim. Praticamente todo gestor público hoje tem alguma reclamação quanto a licitações, o que acaba gerando demandas jurídicas. O Senado nunca perdeu nenhuma. Todas que foram feitas foram derrotadas. E eu assino em torno de 80 mil papéis por ano. Então você faça uma multiplicação pela quantidade de anos que eu estou na direção da Casa.Primeiro existem várias instituições de fiscalização e controle. E existe a mídia. Há uma liberdade total de imprensa. Acho também que se deve levar em consideração o aspecto da probabilidade: o país tinha um PIB X e agora tem 10 vezes X; tinha uma população de 90 milhões de habitantes e agora tem praticamente 200 milhões. Então, essa probabilidade e a divulgação, às vezes até exagerada, têm feito com que a corrupção apareça muito mais nos tempos atuais. Não é apenas no governo Lula e no Brasil. Acontecia antes e vai acontecer sempre, aqui, nos Estados Unidos, na Alemanha.O Congresso é o poder onde todas as correntes contrárias atuam. São pessoas de regiões diferentes, de ideologias diferentes, de formação acadêmica diferente debatendo todos os conflitos e crises. Então, é natural que as deficiências de um parlamentar sejam expostas. Se tiver um parlamentar que esteja envolvido em qualquer aspecto negativo, malversação de dinheiro, que arranje namorada, tudo isso é muito explorado na mídia. Mas o importante é que nós buscamos lá o reconhecimento junto à população do papel institucional do Senado. Diferente da América espanhola, onde houve muita guerra civil e muitas mortes, toda a formação econômica, social e política brasileira foi construída dentro do Congresso. É com discussões no Congresso que se tira um presidente da República, como já aconteceu, sem precisar de conflito armado entre correntes à favor e contrária ao presidente. Foi também toda dentro do Senado a discussão da abolição da escravatura, sem a necessidade de guerras entre fazendeiros e abolicionistas. Então, o Brasil caminha para ser uma grande nação sem ter que derramar sangue dos próprios patriotas. Ideologia, religião ou o desequilíbrio econômico, tudo isso é preservado porque temos um pára-raios, que é o Congresso Nacional, apesar de todos os defeitos que lhe querem atribuir.O senador Garibaldi é um conciliador, um homem extremamente habilidoso. Na presidência do Senado, está desenvolvendo uma atuação suprapartidária, buscando principalmente resgatar a imagem da instituição, que passou por um desgaste em decorrência daquela crise que nós tivemos com o senador Renan, que era um aspecto pessoal, mas foi muito explorado pela mídia e desgastou a imagem da instituição. Mas o senador Garibaldi está indo muito bem. Ele está sendo reconhecido pela grande mídia nacional e por seus pares, o que é difícil. Eu acho que ele vai fazer grandes realizações na presidência do Senado, mesmo tendo um período mais curto. E é difícil a conjuntura do Senado. Garibaldi pegou o pior momento, porque há um acirramento muito grande, um radicalismo muito grande entre oposição e governo. Vocês têm acompanhado essas crises de CPI, a própria votação da CPMF.A representação política do Rio Grande do Norte está com excelente qualidade e oportunidade, principalmente agora que temos na presidência do Congresso Nacional o senador Garibaldi. Temos Henrique como líder do PMDB na Câmara, que também é muito atuante. Temos uma bancada de deputados federais e senadores que está empenhada em trazer o melhor para o Estado. O Rio Grande do Norte tem sim se sobressaído. Eu digo isso porque tenho uma visão de quem está morando fora há muito tempo. A imagem do Rio Grande do Norte tem melhorado bastante dentro e fora do país.A gente vê perspectivas muito boas para o Estado em termos de investimento, não só orçamentário, do poder público, mas investimento da iniciativa privada. A força política do Estado no que diz respeito às demandas em nível de ministérios em Brasília tem sido determinante nessa parte de orçamento público, e também Natal virou a menina dos olhos da maioria dos turistas e de grande parte dos investidores estrangeiros. Acredita-se que Natal será a Miaimi brasileira, pelo posicionamento dela, a seis, sete horas da Europa e dos Estados Unidos...Eu acredito. Nós vislumbramos um futuro muito bom para o Rio Grande do Norte. Em dez anos, o Estado vai ser um dos principais do Brasil. Quebrou-se aquela inércia nos estados nordestinos. Passou o tempo do pires na mão, de ficar dependendo somente dos recursos federais. Agora há uma combinação das duas coisas: do prestígio político do Estado com os investimentos.