Ex-secretário da Semsur está surpreso com o balanço apresentado por Micarla

Vlademir Alexandre Raniere surpreso com dívida da Prefeitura.

Nominuto.com

Considerado o principal secretário da administração do ex-prefeito Carlos Eduardo, o ex-titular da pasta de Serviços Urbanos da gestão de Carlos Eduardo (PSB) comentou que a prefeita deve apresentar um relatório mais discriminado para saber o que ficou de despesa e receita, mostrando o que estaria como dívida ativa e passiva do município.“Como sou contador, preciso avaliar os dados mostrados por Micarla para me manifestar, mas estou achando um valor muito alto”, reafirmou.Em relação à Semsur, o vereador afirmou que o novo titular da pasta, João Bastos, não deve encontrar problemas. “Eu deixei a secretaria com condições suficientes para que ele possa desenvolver um bom trabalho a frente da Semsur”, concluiu.