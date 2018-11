PM detém dupla suspeita de estar ligada a vários assaltos ocorridos em Mossoró

Uma equipe do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró deteve duas pessoas portando uma arma de fogo no bairro Ilha de Santa Luzia, nesta segunda-feira (24). Os dois andavam em uma motocicleta e a suspeita é que estivessem se preparando para realizar um assalto naquela localidade.De acordo com os policiais do Grupo Especializado em Táticas de Abordagem contra Motocicletas (Getam), os suspeitos andavam em uma motocicleta tipo Traxx pela avenida Presidente Dutra quando foram abordados. A suspeita partiu, inicialmente, das características da dupla.Ao abordar, constatou-se que Antônio Woston Carneiro Sales, de 19 anos, residente na Alameda dos Cajueiros, e Diego Sousa da Silva, 21, residente no bairro Alto de São Manoel, estavam com um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Os dois receberam voz de prisão imediatamente.A dupla foi conduzida para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil sob suspeita de estar envolvida com outros assaltos. Para os policiais, eles estavam se preparando para realizar mais um assalto quando foram interceptados.

*Fonte: Assessoria de imprensa do 2º BPM.