STTU define operação réveillon e tarifa social

Um efetivo de 34 agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (STTU), entre batedores e supervisores, vai trabalhar na operação réveillon com o objetivo de fiscalizar e controlar o trânsito na virada do ano na cidade do Natal.O efetivo será dividido entre as praias de Ponta Negra, Meio, Redinha, locais onde acontecem os shows de fim de ano e a tradicional queima de fogos. Na praia de Ponta Negra, a STTU irá interditar a avenida Erivan França; na Praia do Meio, será fechada ao trânsito a avenida Café Filho, na altura do antigo Hotel Reis Magos, onde o trânsito será desviado pela rua 25 de Dezembro; e na Redinha, a rua Francisco Ivo, entre a avenida João Medeiros e o Cruzeiro, também estará interditada. As intervenções começarão a partir das 18h nos três locais.O trabalho contará com a parceria do CPRE que ficará responsável pelo ordenamento do trânsito nas praias da Redinha e Ponta Negra e a STTU nos pólos da Praia do Meio e Redinha. Haverá também reforço na fiscalização sobre a Ponte Newton Navarro (Forte/Redinha) com o objetivo de evitar parada e estacionamento de veículos nos três turnos.

Tarifa Social

Além de reforço nas linhas de ônibus e opcionais que operarão a noite inteira com destino ao litoral e retorno aos respectivos bairros e conjuntos de origens, os usuários do sistema de transporte coletivo da cidade do Natal irão entrar o ano novo pagando apenas R$ 0,90 para retornar aos seus lares.É a aplicação da Tarifa Social de transporte definida pela Prefeitura do Natal, através da STTU, para o dia 1o de janeiro de 2009.

