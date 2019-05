Vereadores que apóiam Nasser dizem que ele sofre perseguição pessoal

Elpídio Júnior Enildo Alves: críticas reforçaram apoio a Dickson.

Na opinião do vereador Enildo Alves (PSB), não havia motivos para tantas críticas ao atual presidente e os adversários na eleição para a Presidência da CMN queriam exclusivamente derrotar Dickson Nasser.“Não vimos propostas, e sim críticas pessoais. O objetivo era derrubar Dickson, e isso magoou o grupo. Aqui, apresentamos as propostas e princípios que seguiremos no próximo mandato”, disse Enildo.Dickson Nasser também acredita que oposição é gerada por problema pessoal dos outros 10 vereadores, que querem atribuir a ele o desgaste que a Câmara Municipal teve nos últimos dois anos. Contudo, o presidente afirma que fez um bom trabalho e ironiza responsabilidade por problemas na Casa.“Sei que desenvolvemos muitas atividades importantes, mas os problemas é que sempre são divulgados. Mas é isso mesmo, o problema é pessoal comigo. Agora que Emílson (Medeiros) está saindo, eu vou ser o 01, né?”, disse Dickson, referindo-se à denúncia da Operação Impacto, em que ele foi acusado de ser um dos mentores do suposto esquema de corrupção durante a aprovação do Plano Diretor de Natal.