Mudança de regra para habilitação provoca filas Para tirar a carteira vai ser preciso freqüentar em vez de 30, 45 horas de aulas teóricas.

A partir desta quinta-feira (1º) tirar a primeira carteira de habilitação vai ficar um pouco mais complicado e mais caro também. Isso provocou filas nas sedes dos Detrans de vários Estados.



Para tirar a carteira de habilitação vai ser preciso freqüentar em vez de 30, 45 horas de aulas teóricas. As aulas práticas vão passar de 15 para 20 horas. E as auto-escolas já anunciaram que vão aumentar o preço dos cursos.



As mudanças foram anunciadas em julho deste ano, mas muita gente diz que o motivo do atraso não foi apenas a velha mania brasileira de deixar tudo para última hora. “Não tinha dinheiro, o 13º só saiu agora", justificou uma mulher.