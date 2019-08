CMN aprova projetos do Executivo com emendas consensuais

Elpídio Júnior Micarla não teve dificuldades em aprovar primeiros projetos na Câmara.

Durante a apreciação das matérias, os vereadores apresentaram algumas emendas para a alteração dos projetos e, na maioria dos casos, as propostas foram consensuais. O projeto que redefiniu a estrutura da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico de Natal (ARSBAN) foi uma dessas matérias.No texto original, os vereadores foram informados pelos próprios funcionários da instituição que artigos da proposta iam de encontro às normas da agência a nível nacional, o que poderia resultar no descredenciamento da ARSBAN de Natal. Dessa forma, o próprio Governo sugeriu a mudança.Para não ser necessário o trâmite do processo em novas votações, o líder do Governo na CMN, vereador Enildo Alves (PSB), apresentou uma emenda substitutiva que alterava apenas os trechos do projeto que feriam as normas nacionais, não tendo problemas para a aprovação unânime dos parlamentares.Além dessa proposta, outras três emendas foram aprovadas consensualmente pelos parlamentares: o valor do salário do presidente em R$ 9.200, a possibilidade de apenas uma recondução a cargos de direção na agência e a prorrogação do mandato apenas do próximo presidente em um ano, para não coincidir com os mandatos dos prefeitos.Outra matéria que teve questionamentos dos parlamentares dizia respeito ao empréstimo para o pagamento dos precatórios. Os vereadores aprovaram duas emendas consensuais, que determinam que apenas o credor possa renunciar parcialmente ao valor do precatório, autorizam o Executivo a realizar operação de crédito com a instituição que apresente a proposta mais vantajosa, além de determinar que seja apresentada a contrapartida social por parte da empresa beneficiada como condição para o firmamento do acordo.Na proposta de isenção de alguns impostos às entidades que prestarão determinados serviços na Copa de 2014, os vereadores de oposição tentaram encartar uma emenda que daria preferência à contratação de mão-de-obra de Natal, inclusive para grandes obras que precisam de funcionários qualificados. O argumento dos parlamentares era o alcance social da proposta. Entretanto, os governistas preferiram a prudência e derrubaram a emenda."O projeto é padronizado pela própria FIFA e foi aprovado em todas as cidades que buscam ser sedes. Uma modificação poderia implicar no projeto de sermos sede da Copa. Lavei as minhas mãos e sugeri a prudência", disse o secretário de Planejamento Augusto Viveiros, que acompanhou a sessão.Além desses projetos, foi aprovada a criação do cargo de Especialista em Gestão Pública, isenção de impostos a empresas que trabalharão na Copa de 2014, contratos aditivos entre Governo e Prefeitura para o Pró-Transporte e o Plano de Desenvolvimento Sustentável do município.A sabatina da empresária Rosy de Sousa ocorre posteriormente à aprovação das matérias.