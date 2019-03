Itens da cesta natalina ficam 7,59% mais caros

Arquivo Vinho é o item mais procurado

Seguindo a tendência da carne, as frutas secas e cristalizadas aumentaram 9,32%, em terceiro lugar as bebidas da cesta natalina (vinhos e uísques) com 6,2% e os queijos do reino com 6%.O peru, carne tradicional do período natalino, aumentou em 14%, custando para o consumidor R$ 10,26 o quilo. No ano passado, o preço era um real mais barato. A segunda carne mais procurada, o lombo aumentou de 20% a 44% e o chester aumentou mais de 15% o preço do quilo.A crise financeira mundial pode ter sido um dos fatores do aumento dos itens da cesta esse ano para os natalenses. O aumento nas carnes e nos produtos importados reflete a valorização do dólar e movimento no mercado internacional.Os derivados de leite também sofreram aumento como o queijo do reino, com média de reajuste em 6, 04% passando de R$ 41,77 para R$ 50,53 o quilo, um aumento de 21% na comercialização.O detalhe da pesquisa é a variação nos preços dos produtos, dependendo da marca, que pode varia até 68%. O item mais comercializado da cesta natalina continua sendo o vinho, bebida tradicional da ceia natalina.



* Com informações do Procon Municipal.