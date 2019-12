DoSol lança projeto Formação, Diversão e Vanguarda

Divulgação Cena grunge será abordada em documentário.

No primeiro evento, realizado nesta sexta-feira (6) a partir das 19h, será exibido o documentário Hype!, além da palestra com o jornalista Bruno Nogueira.O jornalista e pesquisador pernambucano Bruno Nogueira vai falar sobre os novos rumos da música em tempos de internet, velocidade da informação e suas variações.O vídeo exibido, Hype! (1996), tem direção de Doug Pray e conta um pouco do que aconteceu na cena grunge de Seatlle nos anos 90. Para fechar a noite, tem discotecagem indie e confraternização dos participantes.O Dosol, o selo Xubba Musik e o Coletivo Noize estão na coordenação geral do projeto quem tem patrocínio da Diginet e Praia Mar Hotel via Lei Djalma Maranhão. A entrada é gratuita.Centro Cultural DoSol, rua Chile, RibeiraSexta-feira (6), a partir das 19h.19h - Exibição do documentário "Hype!"20h - Palestra com o jornalista Bruno Nogueira21h - Discotecagem e confraternização