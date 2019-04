PRF realiza mais uma ação de combate ao uso de bebidas alcoólicas ao volante

Divulgação/ PRF Principal objetivo da ação é despertar uma nova consciência no cidadão

A Operação Bafômetro da PRF consistiu em uma blitz de bafômetro, com o objetivo de diminuir a violência no trânsito associada ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de alguns condutores.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ação teve início às 23h30 desta terça-feira (23)e terminou às 2h30 desta quarta-feira. A Operação Bafômetro contou também com o apoio da Polícia Civil, e foi desencadeada em dois pontos distintos da BR 101, um no Km 101, em Parnamirim e outro no Km 85, no bairro de Igapó, em Natal.Foram empregados vinte e cinco policiais e cinco bafômetros. Além da preocupação com o trânsito, a ação busca promover uma nova postura do motorista quando estiver na condução de um veículo.A PRF não tem como objetivo principal multar e prender condutores, mas sim despertar uma nova consciência no cidadão, quanto à necessidade de contribuir para um trânsito mais seguro.Ao final da Operação, foram realizados 94 testes, sendo autuados 30 condutores, dos quais 08 foram presos pelo cometimento do crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.