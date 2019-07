Dos 131 médicos convocados emergencialmente pelo estado, apenas 53 se apresentaram O secretário de saúde, George Antunes, anunciou a suspensão das férias e licenças dos anestesiologistas.

Dos 131 médicos especialistas convocados em caráter emergencial para amenizar a situação de calamidade vivida na saúde pública do Rio Grande do Norte, apenas 53 se apresentaram até agora à Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). E entre os convocados na lista normal de aprovados, sete estiverem no órgão. A primeira convocação foi feita no dia 28 de dezembro.



A secretaria não soube informar, por área, quantos médicos teriam se apresentado. Ainda nesta segunda-feira (12), os anestesiologistas que integram o quadro de funcionários do Estado — alguns deles da Coopanest — participaram de uma reunião com o secretário estadual de Saúde, George Antunes.



O secretário anunciou a suspensão de férias e licenças destes especialistas e também a relocação de alguns para suprir carência em hospitais estratégicos para este momento de crise. Dos 85 convocados para a reunião, cerca de 30 estiverem presentes ao auditório.



O processo de adequação da escala está sendo elaborado pelo setor de Recursos Humanos e será comunicado através de documento a cada servidor. "Nossa intenção é promover uma correção na escala dos anestesiologistas, relocando aqueles que estão em unidades com UTIs desativadas em hospitais com alta demanda de cirurgia", argumentou George Antunes.



Os hospitais que mais precisam de anestesiologistas, segundo a Sesap, são o Walfredo Gurgel, Santa Catarina e Maria Alice Fernandes, em Natal, e o Deoclécio Marques, em Parnamirim.