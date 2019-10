Fluminense só empata com o Madureira

Vlademir Alexandre Rogerinho defendeu o ABC na Série B, agora está no Madureira

O Fluminense começou pressionando e de cara conseguiu três escanteios consecutivos. Aos oito minutos, a primeira chance: Jaílton tocou para Leandro Domingues e o meia finalizou fraco no canto direito. A pressão continuou e depois de um bate-e-rebate na área Diguinho quase repetiu o filme do último domingo, quando marcou um golaço de fora da área, mas dessa vez o goleiro Renan levou a melhor.Aos 28 minutos, Roger apareceu livre dentro da pequena área e por pouco Wellington Monteiro não abriu o placar. Logo depois o lateral direito achou Leandro Amaral sozinho e o atacante, de cabeça, desperdiçou.O Madureira acertou um contra-ataque e Wagner jogou para fora. Aos 38, Emerson fez falta em Leandro Domingues, depois de uma jogada rápida do meia tricolor, e acabou sendo punido com cartão amarelo.Na saída para o intervalo, Leandro Amaral falou sobre o desempenho da equipe: "Estamos bem, mas temos que tocar com mais velocidade para abrir a marcação", comentou o atacante.Logo no começo do segundo tempo, Leandro Domingues deixou Roger livre, mas ele desperdiçou. Aos dez minutos, o técnico René Simões já fez duas substituições: Marquinho entrou no lugar de Leandro Domingues e Maicon substituiu Roger. Quatro minutos depois, Conca achou Maicon livre dentro da grande área, mas o atacante perdeu o tempo da bola.A pressão tricolor continuou e depois de um cruzamento de Leandro, a bola desviou na zaga do Madureira e por muito pouco não saiu o primeiro gol do Fluminense. O adversário revidou, Claudemir bateu forte de fora da área e Fernando Henrique salvou o time. Depois foi a vez de Alex Alves, que conseguiu acertar um contra-ataque, mas desperdiçou.Aos 25, Tartá substituiu Diguinho e a revelação de Xerém entrou bem, deixando Maicon sozinho na cara do gol, mas o atacante foi desarmado. Depois foi a vez de Maicon achar Leandro Amaral na pequena área e na dividida a bola acabou tirando tinta da trave.O Madureira não estava morto e Edcarlos salvou na linha do gol, mas o árbitro anulou a jogada, marcando impedimento. Aos 40 minutos, Conca tentou de fora da área e a bola passou perto da trave direita. Luiz Alberto também apareceu bem, mas cabeceou em cima do goleiro Renan. Claudemir soltou uma bomba de fora da área e Fernando Henrique salvou novamente o tricolor, garantindo o empate.Destaque na partida o ala esquerda Rogerinho, jogador potiguar cria do Alecrim, mas que teve passagens por América e ABC. Rogerinho foi um dos destaques da equipe do Madureira na partida, realizando excelentes jogadas e ainda fechando bem o espaço na marcação pelo lado esquerdo.Fluminense: Fernando Henrique, Wellington Monteiro, Luiz Alberto, Edcarlos e Leandro; Jailton, Diguinho (Tartá), Leandro Domingues (Marquinho) e Conca; Leandro Amaral e Roger (Maicon).Madureira: Renan, Claudemir, Paulão, Arthur e Rogerinho; Emerson, André Paulino (Bruno), Wagner e Adriano Felício; Jones (Alex Alves) e Júnior Amorim (Jonatha).Com informações do site do Fluminense