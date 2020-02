Mini Expedição Carcará abre calendário de corridas de aventura no estado

Divugação

A competição começa para valer neste final de semana. Serão ao todo cinco etapas no decorrer do ano. A primeira prova é a "Mini Expedição Carcará", aventura tão desafiadora quanto a tradicional "Expedição Carcará".A organização da disputa aguarda cerca de 25 equipes divididas nas duas categorias da etapa local.O título de duas categorias estarão em jogo neste sábado. A "Expedição" é para os competidores de nível profissional e, a "Aventura", para aqueles que ainda colecionam experiência para enfrentar provas mais duras.A Mini Expedição Carcará larga em São Paulo do Potengi, cidade do agreste potiguar distante 75 km da capital. Além de muito desnível em um caminho cheio de montanhas, elevações e terreno acidentados, os participantes da prova vão sofrer um pouco mais por causa de uma característica marcante da região, o calor forte.A temperatura média das cidades por onde os competidores vão passar é de 38 graus, mas debaixo do sol e sem proteção é fácil o termômetro cruzar os 40, segundo informa Antônio Carlos Souto, um dos organizadores.Os participantes da categoria Aventura vão ter 50 quilômetros pela frente, enquanto os da Expedição encaram um percurso maior, com 80 quilômetros.As modalidades para esta etapa são três, o tradicional trakking, o mountain bike e o bike run (em que dois integrantes da equipe seguem de bike e os outros dois a pé).Entre as equipes inscritas o clima já é de rivalidade, a começar pela categoria Aventura. A Iguana, que terminou o Circuito Potiguar do ano passado empatada em primeiro lugar no número de pontos com a Kayapó, se reorganizou para a nova temporada.Com novos atletas, o time aposta na união para aparecer mais competitiva na disputa, "a gente está mais unido, esta nova formação é bem mais forte que a anterior e queremos isso, ir para a briga logo no comecinho do ano", entrega "Xicão" Freitas, navegador e capitão do grupo.A Kayapó, que acabou ficando com o título por ter mais vencidos mais etapas, assumi que não está bem treinada para a primeira prova, mas afirma que o esforço será grande mesmo assim, "como é começo do ano nosso treinamento ainda não está pesado, fizemos apenas passeios e uma preparação mais leve, mas vamos em busca da vitória", comenta o capitão Raphael Galhardo.Do lado dos participantes da Expedição a briga promete ser maior. Os campeões do Circuito de 2008 na categoria, os integrantes da equipe Tapuia, querem segurar a liderança desde a abertura dos desafios, "treinamos muito, uma preparação visando resultados mesmo, vamos entrar na prova com todo o gás para começar bem o ano", diz Fernando Fregnir, líder do grupo.A "Mini Expedição Carcará" é a primeira etapa do Circuito Potiguar de Corridas de Aventura 2009 (CPCA) e vale pontuação para o Ranking Brasileiro de Corridas de Aventura (RBCA).A prova tem o patrocínio da Bike Sport, SantaFé Suplementos e Vitaminas, Probiótica com o apoio do Corpo de Bombeiros, Usina Comunicação, Band Esportes e Ação, Motores e Ação , AABB São Paulo do Potengi e Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi. Outras informações podem ser encontradas no site www.expedicaocarcara.com.br.