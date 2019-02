Brincando com Papail Noel será realizado hoje Brinquedos e livros infantis serão doados ao Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do RN.

Crianças e adultos se reúnem hoje na área livre do Sindfern para o “Brincando com Papail Noel” a partir das 15h. O evento é realizado pela Dandara Turismo e Eventos.



No evento serão ministradas palestras sobre meio ambiente, pais e filhos, nutrioção e odontologia, além das oficinas de massa de modelar e leitura com brinquedoteca para as crianças.



A entrada é um brinquedo ou livro infantil em bom estado de conservação, que serão doados ao Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do RN.